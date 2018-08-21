Водителей карпулинга предложили штрафовать за оплату услуг наличными

Москва, , 11:04 — REGNUM Департамент транспорта Москвы разработал законопроект о государственном регулировании карпулинга — совместного использования автомобиля с разделением расходов, согласно которому предусматриваются штрафы для водителей за взимание наличных денег с пассажиров, сообщает 21 августа «Коммерсантъ».

Так, документ предполагает введение аккредитации для владельцев таких интернет-платформ, как BlaBlaCar и его аналогов, а также установление предельного размера платы. Агрегаторы при этом должны перевести операции на безналичный расчет. За взимание наличных автомобилист может быть оштрафован на пять тысяч рублей.

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Обязательным условием может стать регистрация автомобилей в России и оснащение их системами ГЛОНАСС. Предлагается ввести запрет для водителей с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также неоплаченным штрафом за нарушение правил дорожного движения.

При этом интернет-платформы за нарушения также могут быть оштрафованы. Для индивидуальных предпринимателей штрафы составят до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 200 тыс. рублей. При повторном нарушении штрафы возрастут.

Как сообщало ИА REGNUM, причины, по которым часть жителей России отдают предпочтение автомобильным поездкам — это более низкая цена по сравнению с междугородним автобусом, поездом или самолетом. Кроме того, существенно снижается время поездки — не нужно заранее выезжать на вокзал или аэропорт и тратить дополнительные время и деньги на путь от дома до вокзала и обратно.

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