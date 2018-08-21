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Глава Крыма: модульные детсады почти на четверть сократят очереди

Общество

Около 2 млрд рублей республика вложит в строительство 43 новых модулей

Глава Крыма: модульные детсады почти на четверть сократят очереди
Альберт Анкер. Детский сад. 1874

Симферополь, 21 августа 2018, 10:55 — REGNUM  В Крыму за счёт строительства модульных детсадов почти на четверть сократится очередь в детские дошкольные учреждения. Об этом 20 августа сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов во время рабочей встречи с министром образования, науки и молодёжи РК.

По его словам, на строительство новых объектов уже доведено из федерального бюджета более 1 миллиард 89 миллионов рублей.

«На эти средства у нас будет 23 детских садика общей вместимостью 2,3 тысячи мест. Еще 900 миллионов рублей поступят в сентябре из резервного фонда РФ, мы должны успеть их отторговать и получить ещё около 20 объектов на 2 тысячи мест», — отметил Аксёнов.

На данный момент работы по введению в эксплуатацию модульных детсадов идут в Джанкое, Керчи, Евпатории, Бахчисарае и в Симферопольском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, на полуострове своей очереди в детские сады ожидает около 19 тысяч детей. Наиболее острая проблема с детскими дошкольными учреждениями наблюдается в Симферополе. Обостряет ситуацию большая нагрузка на очередь со стороны представителей льготных категорий.

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