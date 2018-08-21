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Школы Оренбурга ждут более 7 тыс. первоклассников

Общество

Для подготовки детей к новому учебному году работают школьные базары и проходит акция «Соберём ребёнка в школу»

Школы Оренбурга ждут более 7 тыс. первоклассников
Krum Panov. Первый день в школе

Оренбург, 21 августа 2018, 10:54 — REGNUM  В Оренбурге в первый класс в новом учебном году (2018/2019) пойдут более 7 тысяч детей. В августе в областном центре стартовала традиционная благотворительная акция «Соберём ребёнка в школу», когда детям из многодетных и малообеспеченных семей вручают ранцы, наполненные всем необходимым для учёбы. Кроме того, в городе работает шесть школьных базаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации.

Стоит отметить, что в 2016/2017 году в школах числилось примерно 7 тыс. первоклассников. Самыми популярными профессиями у них стали полицейский, врач и военнослужащий.

Добавим, что в настоящее время общеобразовательные учреждения готовятся к новому учебному году. В 2018 году из консолидированного бюджета Оренбургской области на сферу образования города выделено 211 млн рублей. Из них на ремонт прошло 205 млн рублей.

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1 сентября 2018 года
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