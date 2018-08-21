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В Крыму 19 тысяч детей ждут очереди в детский сад

Общество

Симферополь больше всех страдает от нехватки мест в детских учреждениях

В Крыму 19 тысяч детей ждут очереди в детский сад
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Детский сад

Симферополь, 21 августа 2018, 10:53 — REGNUM  В Крыму своей очереди в детский сад ожидают 19 тысяч детей, наиболее острая ситуация наблюдается в Симферополе, Ялте, Евпатории и Феодосии. Об этом 20 августа на встрече с руководством РК сообщила министр образования, науки и молодёжи Крыма Наталья Гончарова.

«Наиболее сложная ситуация в Симферополе, поэтому пять детских садов выделено именно городу. Надо отметить, что город дополнительно выделил средства на подключение садов к коммуникациям, и сегодня пять детских садов уже в реальной работе при заключенном контракте», — заключила министр.

По её словам, не менее напряжённая обстановка с очередями наблюдается в Ялте, Евпатории и Феодосии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам заместителя начальника службы капитального строительства РК Михаила Головушкина, подрядчики, работающие на полуострове, не успели вовремя построить и сдать в эксплуатацию более полутора десятка детсадов, а теперь отказываются добровольно возвращать выданные им авансы — более полумиллиарда рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму строители «навариваются» на детсадах

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