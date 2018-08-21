МВД заплатит информаторам, но всплеска раскрываемости не будет

Санкт-Петербург, , 10:52 — REGNUM Выплаты гражданам за помощь в раскрытии преступлений — не новая, а лишь упорядоченная практика, и переоценивать ее эффективность не стоит: у граждан далеко не всегда может быть необходимая информация и умение этой информацией распорядиться, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 21 августа, глава Агентства журналистских расследований Андрей Константинов, комментируя разработанный МВД порядок поощрения граждан, оказывающих помощь полиции.

Как сообщила газета «Коммерсантъ», разработанный МВД и утвержденный Министерством юстиции документ предполагает, что размер вознаграждения может составлять от нескольких тысяч до десятка миллионов рублей, которые будут перечисляться гражданину, оказавшему помощь следствию, в наличной или безналичной форме.

В той или иной форме такая система поощрения граждан была всегда. Когда-то это называлось «агентурными деньгами», использовались и иные схемы. Теперь в МВД решили это упорядочить.

Всплеска раскрываемости или роста поимок особо опасных преступников ждать не стоит. Желания граждан получить деньги от полиции недостаточно. Нужно еще обладать информацией и уметь ею распорядиться.

Несколько лет назад мы в агентстве тоже однажды предложили хорошее материальное вознаграждение за помощь в нашем расследовании. Но таких информированных помощников так и не нашлось.

Нельзя исключать, что эти средства, выделенные МВД, будут просто расхищаться. Организовать такой сговор нетрудно. Но это не значит, что надо отказываться от самой идеи.

Главное — соблюдать некоторый баланс. К примеру, не вводить в России тот институт, что в США называется «охотники за головами». С учетом нашего менталитета это уже точно было бы лишним.