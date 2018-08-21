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МВД заплатит информаторам, но всплеска раскрываемости не будет

Общество

Глава Агентства журналистских расследований Андрей Константинов отмечает, что легализация выплат гражданам за помощь в поимке преступников не приведет к заметному росту раскрываемости преступлений

МВД заплатит информаторам, но всплеска раскрываемости не будет
Иллюстрация: Цитата м/ф Следствие ведут Колобки. реж. Аида Зябликова. 1983. СССР
Расследование

Санкт-Петербург, 21 августа 2018, 10:52 — REGNUM  Выплаты гражданам за помощь в раскрытии преступлений — не новая, а лишь упорядоченная практика, и переоценивать ее эффективность не стоит: у граждан далеко не всегда может быть необходимая информация и умение этой информацией распорядиться, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 21 августа, глава Агентства журналистских расследований Андрей Константинов, комментируя разработанный МВД порядок поощрения граждан, оказывающих помощь полиции.

Как сообщила газета «Коммерсантъ», разработанный МВД и утвержденный Министерством юстиции документ предполагает, что размер вознаграждения может составлять от нескольких тысяч до десятка миллионов рублей, которые будут перечисляться гражданину, оказавшему помощь следствию, в наличной или безналичной форме.

В той или иной форме такая система поощрения граждан была всегда. Когда-то это называлось «агентурными деньгами», использовались и иные схемы. Теперь в МВД решили это упорядочить.

Всплеска раскрываемости или роста поимок особо опасных преступников ждать не стоит. Желания граждан получить деньги от полиции недостаточно. Нужно еще обладать информацией и уметь ею распорядиться.

Несколько лет назад мы в агентстве тоже однажды предложили хорошее материальное вознаграждение за помощь в нашем расследовании. Но таких информированных помощников так и не нашлось.

Нельзя исключать, что эти средства, выделенные МВД, будут просто расхищаться. Организовать такой сговор нетрудно. Но это не значит, что надо отказываться от самой идеи.

Главное — соблюдать некоторый баланс. К примеру, не вводить в России тот институт, что в США называется «охотники за головами». С учетом нашего менталитета это уже точно было бы лишним.

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Профилактика преступлений
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