Информаторам МВД начнут платить

Москва, , 10:41 — REGNUM Граждане, оказавшие полиции помощь в раскрытии преступлений, смогут получать материальное вознаграждение. Соответствующий приказ утвержден Минюстом России, сообщает 21 августа «Коммерсантъ».

В МВД над документом работали более года, в 2018 году проект нормативного акта передали в Минюст. Документ вступит в силу после публикации на официальных порталах государственной власти.

Новый приказ дает правоохранителям возможность пользоваться информацией от населения в обмен на денежные суммы. Информаторы могут получить от 50 тыс. до 10 млн рублей, если их сведения помогут поймать преступника или раскрыть преступление.

Ранее помогавших полиции граждан поощряли деньгами в исключительных случаях, например при поимке особо опасных преступников. На это шли средства из собственных фондов ведомства. В большинстве ситуаций информаторы получали медали «За содействие МВД», грамоты, подарки и удостоверение внештатного сотрудника.