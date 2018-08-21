Вторник, 21 Августа 2018 года
12:20:44 МСК

Информаторам МВД начнут платить

Общество

За полезные сведения граждане смогут получить от 50 тыс. до 10 млн рублей

Информаторам МВД начнут платить
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Деньги в конверте

Москва, 21 августа 2018, 10:41 — REGNUM  Граждане, оказавшие полиции помощь в раскрытии преступлений, смогут получать материальное вознаграждение. Соответствующий приказ утвержден Минюстом России, сообщает 21 августа «Коммерсантъ».

В МВД над документом работали более года, в 2018 году проект нормативного акта передали в Минюст. Документ вступит в силу после публикации на официальных порталах государственной власти.

Новый приказ дает правоохранителям возможность пользоваться информацией от населения в обмен на денежные суммы. Информаторы могут получить от 50 тыс. до 10 млн рублей, если их сведения помогут поймать преступника или раскрыть преступление.

Ранее помогавших полиции граждан поощряли деньгами в исключительных случаях, например при поимке особо опасных преступников. На это шли средства из собственных фондов ведомства. В большинстве ситуаций информаторы получали медали «За содействие МВД», грамоты, подарки и удостоверение внештатного сотрудника.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Профилактика преступлений
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить