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Скандал с главой центра Ярославля: прокуратура побывала в мэрии

Общество

Уход Георгия Гудымы не остановил проверку

Скандал с главой центра Ярославля: прокуратура побывала в мэрии
Прокуратура Ярославской области

Ярославль, 21 августа 2018, 10:37 — REGNUM  Сотрудники прокуратур Ярославской области и города Ярославля закончат проверку законности назначения на должность главы Кировского и Ленинского районов Георгия Гудымы в середине сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Причиной проверки стали публикации в СМИ о непогашенной судимости главы центра Ярославля. Как ранее отмечало ИА REGNUM, Георгий Гудыма в марте этого года был осужден на 3 года лишения свободы (условно) за избиение полицейского. Закон о госслужбе запрещает лицам с судимостью занимать государственные должности, при этом закон о муниципальной службе прямого запрета не предусматривает.

Отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции региональной прокуратуры 14 августа начал проверку, а вечером этого дня Георгий Гудыма покинул пост главы. Но, несмотря на это, проверка будет продолжена. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре, вначале хотели провести проверку экстренно, но поскольку Георгий Гудыма уволился, то ее решили провести в стандартный месячный срок.

Сотрудник областной прокуратуры в первый же день проверки вышла в мэрию и изучила документы. Пресс-секретарь областной прокуратуры Ольга Гарина сообщила, что на данный момент идет проверка документов силами региональной прокуратуры.

В процессе проверяющие решат, стоит ли проводить опрос сотрудников мэрии Ярославля, которые назначали Георгия Гудыму на должность, или других лиц и организаций, причастных к делу.

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