На юго-западе Китая задержан мотоциклист с 12 кг метамфетамина и героина

Куньмин, Китай, , 10:28 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая изъяла более 12 кг наркотиков у обвиняемого в перевозке запрещенных веществ, сообщает 21 августа агентство Синьхуа.

Ранее, в августе, полиция Нуцзян-Лисуского автономного округа провинции Юньнань получила сведения о том, что некто планирует перевезти крупную партию наркотиков через границу в Китай. 16 августа полиция схватила мужчину с 12,06 кг метамфетамина и 0,76 кг, которые он вез на своем мотоцикле в Дэхун-Дай-Качинском автономном округе провинции. Подозреваемый доставлен в полицейский участок и дает показания.

Напомним, что провинция Юньнань является китайским форпостом в борьбе с наркотиками, поскольку граничит с так называемым «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Лаос, Мьянма и Таиланд.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае полиция раскрыла банду торговцев марихуаной и изъяла весь «урожай»