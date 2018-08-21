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На юго-западе Китая задержан мотоциклист с 12 кг метамфетамина и героина

Общество

16 августа полиция схватила мужчину с 12,06 кг метамфетамина и 0,76 кг, которые он вез на своем мотоцикле

Куньмин, Китай, 21 августа 2018, 10:28 — REGNUM  Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая изъяла более 12 кг наркотиков у обвиняемого в перевозке запрещенных веществ, сообщает 21 августа агентство Синьхуа.

Ранее, в августе, полиция Нуцзян-Лисуского автономного округа провинции Юньнань получила сведения о том, что некто планирует перевезти крупную партию наркотиков через границу в Китай. 16 августа полиция схватила мужчину с 12,06 кг метамфетамина и 0,76 кг, которые он вез на своем мотоцикле в Дэхун-Дай-Качинском автономном округе провинции. Подозреваемый доставлен в полицейский участок и дает показания.

Напомним, что провинция Юньнань является китайским форпостом в борьбе с наркотиками, поскольку граничит с так называемым «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Лаос, Мьянма и Таиланд.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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