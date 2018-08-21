Вторник, 21 Августа 2018 года
12:17:38 МСК

Курбан-байрам в Челябинске привёл к сбоям в работе общественного транспорта

Общество

Утром сотни людей не смогли уехать на работу

Курбан-байрам в Челябинске привёл к сбоям в работе общественного транспорта
© ИА REGNUM
Курбан-байрам

Челябинск, 21 августа 2018, 10:22 — REGNUM  В Челябинске мусульманский праздник Курбан-байрам привёл к сбоям в работе общественного транспорта. Некоторые маршрутки просто не вышли вовремя в рейсы, сообщают местные жители.

Граждане полагают, что водители, исповедующие ислам, отправились в мечеть. Соответственно, их машины стоят на приколе.

Напомним, ранее управление транспорта Челябинска предупредило перевозчиков о недопустимости срыва графика движения в дни Курбан-байрама. Нарушителям были обещаны санкции.

Читайте ранее в этом сюжете: Курбан-байрам: перевозчикам Челябинска пригрозили за срывы рейсов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курбан-байрам
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить