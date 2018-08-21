В Прикамье наркодилер приговорён к длительному сроку

Чусовой, Пермский край, , 10:19 — REGNUM В Чусовом Пермского края местный житель признан виновным в сбыте наркотика в крупном размере. Мужчина получил длительный срок и большой штраф, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВЖ по региону.

По данным следствия, наркодилер приобрёл крупную партию героина для дальнейшей реализации. В феврале 2018 года мужчина продал 858 граммов наркотика за 1 млн рублей.

Во время обыска в доме также был обнаружен тяжёлый наркотик, несущий смерть. Наркодилер оказался и наркоманом, он хранил героин для собственного употребления, отметили правоохранители.

Суд вынес приговор, согласно которому житель Чусового проведёт в колонии особого режима 13,5 года. Кроме того, он должен выплатить штраф 400 тыс. рублей.

С 2016 года на территории региона отмечен рост числа зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Так, в 2016 году зарегистрировано 3849 фактов, в 2017 году — 3902. В 2017 году в законную силу вступили приговоры в отношении 1578 человек, осуждённых на незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ.