Тысячи верующих приняла главная мечеть Москвы в Курбан-байрам

Москва, , 10:12 — REGNUM В Московской соборной мечети тысячи верующих собрались в день празднования Курбан-байрам — главного мусульманского праздника. Трансляцию вел 21 августа телеканал RT.

Праздничную молитву и намаз возглавил глава Совета муфтиев и Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин. Он призвал к милосердию и состраданию, добрым делам, укреплению силы духа и веры.

«Сближению, единению людей через искреннюю веру в своего Создателя — посвящен призыв сегодняшнего праздника», — цитируют Гайнутдина «Известия».

»Праздник учит вере, подкрепляемой добрыми делами и исполнением закона Единого Создателя. Празднование Курбан-байрама призвано служить укреплению традиций народов, исповедующих ислам, сохранению межрелигиозного и межнационального согласия», — отметил муфтий.

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Праздник жертвоприношения Курбан-байрам мусульмане отмечают на десятый день 12-го месяца лунного календаря. Он знаменует собой завершение хаджа — паломничества в Мекку.

В Москве праздник отмечают в пяти действующих мечетях и на трех дополнительных площадках в Бутове, Братееве и парке «Сокольники». Еще 39 площадок находятся в Московской области. В общей сложности в Московском регионе праздник отметят 200−250 тыс. мусульман.

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