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В Кургане жильцы платили управляющей компании в двойном размере

Общество

Возбуждено уголовное дело по факту хищения чужого имущества путём обмана или злоупотребления доверием

В Кургане жильцы платили управляющей компании в двойном размере
Тарифы ЖКХ

Курган, 21 августа 2018, 09:48 — REGNUM  Жителям дома №62 по ул. Карбышева города Кургана показалось, что они переплатили за капитальный ремонт. Обратились с заявлением в надзор. В прокуратуре Зауралья их сомнения подтвердили. Заведено уголовное дело по факту мошенничества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проверки сотрудниками прокуратуры установлено, что управляющей компанией ООО «Сервис» допущено двукратное завышение стоимости материалов и выполненных работ. Это привело к увеличению общей суммы сметы в два раза. За капремонт платили жильцы дома.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество — хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием»).

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Капитальный ремонт жилья
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