Вторник, 21 Августа 2018 года
10:35:06 МСК

В Ярославле установили памятную табличку из будущего

Общество

Изобретателю машины времени Петру Гарину

В Ярославле установили памятную табличку из будущего
Табличка

Ярославль, 21 августа 2018, 09:35 — REGNUM  Табличка появилась на одном из домов в центре города, на ней написано: «В этом здании с 2143 по 2157 год жил и работал великий русский ученый, изобретатель машины времени Гарин Петр Петрович», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Автор идеи — ярославский краевед, бизнесмен и коллекционер Ян Левин. В свое время он уже установил на улице Революционной памятную табличку «На этом месте 24 июня 1794 года ничего не произошло». Ему же принадлежит авторство и реализация памятника потерянному бумажнику.

Петр Петрович Гарин — русский инженер, создатель гиперболоида, одержимый идеей мирового господства, на короткое время диктатор США. Петр Гарин — персонаж фантастического романа Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина», который писатель завершил еще в 1927 году.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Современное искусство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить