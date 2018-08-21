Российские парашютисты побили испанский рекорд

Пермь, , 09:36 — REGNUM В Перми побит мировой рекорд непрерывного полёта в аэротрубе — более восьми с половиной часов. Российские парашютисты побили рекорд, установленный в 2017 году в Испании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы проекта.

Пермский рекорд зафиксирован Ассоциацией Книги рекордов Гиннеса. Полёт осуществлялся в аэротрубе диаметром три метра. Длительность парения в аэродинамической трубе составила 8 часов 33 минуты 43 секунды, что на 1 час 18 минут больше испанского результата.

Как отмечают организаторы проекта, за время, которое парашютисты находились в аэротрубе (более восьми с половиной часов), в свободном падении можно было бы пролететь более 2 тыс. километров — это расстояние от Москвы до Мурманска.