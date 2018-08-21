Жителю Чечни, оказавшему помощь в поимке бандитов, подарили новую машину

Грозный, , 09:22 — REGNUM В Чечне вручили ключи от нового автомобиля жителю села Гелдаган Турпал-Али Э-ву. Вчера, 20 августа, он оказался на дороге во время погони за участниками нападения на полицейских. Увидев, как Mercedes на высокой скорости сбил сотрудника ГИБДД, неравнодушный гражданин подставил свою машину под удар, чтобы остановить преступника.

Автомобиль Турпал-Али Э. был поврежден. Взамен в знак благодарности за его гражданский поступок глава Чечни Рамзан Кадыров поручил доставить ему новую машину, передает телеканал «Грозный».

Вручая ключи от новой Hyundai Solaris, которую предоставил региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, начальник управления ГИБДД МВД по Чечне Идрис Черхигов сказал, что этот подарок — благодарность за то, что Турпал-Али Э. проявил патриотизм и за то, что у него болит сердце за свой народ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа в Чечне была совершена серия нападений на сотрудников полиции. Два из них были связаны с наездами на полицейских на машине Mercedes. Сотрудники ДПС получили травмы и находятся в больнице, а преступник ликвидирован.