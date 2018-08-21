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Более 100 тыс. человек отметили Курбан-байрам у Соборной мечети Петербурга

Общество

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Более 100 тыс. человек отметили Курбан-байрам у Соборной мечети Петербурга
Дарья Драй © ИА REGNUM
Мусульмане пришли на праздник Курбан-байрам в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 августа 2018, 09:36 — REGNUM  Десятки тысяч верующих мусульман собрались утром 21 августа в Петербурге, чтобы отметить один из основных исламских праздников — Курбан-байрам. Этому не помешала дождливая и ветреная погода, которая установилась в Северной столице.

Наибольшее количество верующих традиционно собралось у исторической Соборной мечети Санкт-Петербурга на Петроградской стороне. Столь огромное число людей мечеть вместить не в состоянии, поэтому для удобства мусульман было прекращено движение общественного транспорта вблизи мечети.

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Мусульманин молится на празднике Курбан-байрам в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Мусульманин молится на празднике Курбан-байрам в Петербурге

Праздничное богослужение провел председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России, муфтий Равиль-хазрат Пончаев. Богослужение открывалось чтением Священного Писания — Корана, затем муфтий обратился к единоверцам с проповедью.

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Мусульмане молятся в честь праздника Курбан-байрам в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Мусульмане молятся в честь праздника Курбан-байрам в Петербурге
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Опоздавший
Дарья Драй © ИА REGNUM
Опоздавший

По данным Духовного управления, к санкт-петербургской Соборной мечети на праздничный намаз пришли более 110 тыс. верующих. Еще 21 тыс. человек собралась у Мемориальной мечети им. Жафяра-хазрата Пончаева в Приморском районе, около шести тысяч мусульман пришло на Московский проспект, к молельному дому «Сенная».

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Мусульмане молятся в честь праздника Курбан-байрам в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Мусульмане молятся в честь праздника Курбан-байрам в Петербурге
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Праздник Курбан-байрам в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Праздник Курбан-байрам в Петербурге

«Везде праздничные намазы прошли достойно, организованно, в атмосфере истинного праздника, братства и единения», — отметили в Духовном управлении.

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Мусульмане молятся в честь праздника Курбан-байрам в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Мусульмане молятся в честь праздника Курбан-байрам в Петербурге
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Мусульмане молятся в честь праздника Курбан-байрам в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Мусульмане молятся в честь праздника Курбан-байрам в Петербурге

Праздничные жертвоприношения, которые делаются в Курбан-байрам, организованы на нескольких специально подготовленных площадках в прилегающих к Петербургу районах Ленинградской области, чтобы не создавать проблем горожанам.

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Мусульмане молятся в честь праздника Курбан-байрам в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Мусульмане молятся в честь праздника Курбан-байрам в Петербурге
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Мусульмане молятся в честь праздника Курбан-байрам в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Мусульмане молятся в честь праздника Курбан-байрам в Петербурге

Кроме жертвоприношения, верующие посетят могилы родных, а затем соберутся с семьями за праздничным столом.

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Верующие у Санкт-Петербургской соборной мечети
Дарья Драй © ИА REGNUM
Верующие у Санкт-Петербургской соборной мечети

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Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге ограничат движение у Соборной мечети в Курбан-байрам

regnum author Дарья Драй
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