Более 100 тыс. человек отметили Курбан-байрам у Соборной мечети Петербурга

Санкт-Петербург, , 09:36 — REGNUM Десятки тысяч верующих мусульман собрались утром 21 августа в Петербурге, чтобы отметить один из основных исламских праздников — Курбан-байрам. Этому не помешала дождливая и ветреная погода, которая установилась в Северной столице.

Наибольшее количество верующих традиционно собралось у исторической Соборной мечети Санкт-Петербурга на Петроградской стороне. Столь огромное число людей мечеть вместить не в состоянии, поэтому для удобства мусульман было прекращено движение общественного транспорта вблизи мечети.

Праздничное богослужение провел председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России, муфтий Равиль-хазрат Пончаев. Богослужение открывалось чтением Священного Писания — Корана, затем муфтий обратился к единоверцам с проповедью.

По данным Духовного управления, к санкт-петербургской Соборной мечети на праздничный намаз пришли более 110 тыс. верующих. Еще 21 тыс. человек собралась у Мемориальной мечети им. Жафяра-хазрата Пончаева в Приморском районе, около шести тысяч мусульман пришло на Московский проспект, к молельному дому «Сенная».

«Везде праздничные намазы прошли достойно, организованно, в атмосфере истинного праздника, братства и единения», — отметили в Духовном управлении.

Праздничные жертвоприношения, которые делаются в Курбан-байрам, организованы на нескольких специально подготовленных площадках в прилегающих к Петербургу районах Ленинградской области, чтобы не создавать проблем горожанам.

Кроме жертвоприношения, верующие посетят могилы родных, а затем соберутся с семьями за праздничным столом.

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге ограничат движение у Соборной мечети в Курбан-байрам