Уральский институт УрФУ примет на учебу 240 студентов из Китая

Екатеринбург, , 09:10 — REGNUM Совместный Уральский институт, созданный на базе Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с Северо-Китайским университетом водных ресурсов и гидроэнергетики, в 2018 году примет на учебу 240 граждан Китая, сообщает 21 августа пресс-служба вуза.

Директор Дирекции академического развития УрФУ Алена Неволина пояснила, что первые два года китайские студенты учатся в родном вузе с интенсивным изучением русского языка и языка специальности, чтобы затем перейти к обучению профильным предметам. Они предусмотрены программами бакалавриата «Теплоэнергетика и теплотехника», «Водоснабжение и водоотведение», «Геодезия и дистанционное зондирование», а также программой специалитета «Архитектура».

"Всего в 2018 году совместный институт будет набирать 240 граждан Китая. Все студенты обучаются на контрактной форме обучения», — сказала Неволина.

Добавим, Уральский институт стал первым вузом, созданным на основе транснационального сотрудничества в рамках «сети университетов БРИКС». В настоящее время в Екатеринбург приехала первая группа студентов. Они уже знакомятся с городом, расселяются в общежитиях университета и проходят дополнительный курс интенсивной подготовки русскому языку как иностранному.

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