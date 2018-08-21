Отец участника нападения на ОМВД в Чечне проклял своего сына

Грозный, , 09:01 — REGNUM Отец одного из участников нападения на отдел МВД по Шалинскому району в Чечне Магомеда М. проклял всех, кто заставил его сына встать на путь терроризма. По словам убитого горем отца, его сын опозорил всю семью и принес горе своим поступком для всего чеченского народа, передает ЧГТРК «Грозный».

По словам родителя, ранее его сына уже задерживали по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании. Тогда его отпустили под честное слово отца, что тот не допустит, чтоб его сын стал террористом. Однако случившееся 20 августа показало, что мужчина своего слова сдержать не смог.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа в Чечне группа молодых людей, старшему из которых не исполнилось еще 16 лет, а младшему и вовсе было 11 лет, совершили серию нападений на сотрудников полиции. Утром, около 10:30, двое вооруженных ножами молодчиков пытались проникнуть через контрольно-пропускной пункт на территорию Шалинского отдела внутренних дел МВД. Они ранили двоих полицейских и были убиты. У поста ДПС в селе Мескер-Юрт почти в то же время еще один участник преступления совершил самоподрыв.

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При въезде в Грозный по улице Ханкальской еще двое участников бандгруппы на «Мерседесе» пытались совершить наезд на сотрудника ДПС. Был объявлен план «Перехват». Водитель автомашины, убегая от полицейских, совершил умышленный наезд на двоих сотрудников ГИБДД в центре города Грозного. По машине был открыт огонь. Преступники были нейтрализованы.

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