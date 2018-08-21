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В США осуждён житель Индианы, готовивший теракт от имени ИГ*

Общество

*ИГ — «Исламское государство», организация, деятельность которой запрещена в РФ

Вашингтон, 21 августа 2018, 08:54 — REGNUM  За распространение информации о технологиях изготовления взрывчатых веществ и ядов, а также за планирование терактов на территории США на 15 лет лишения свободы осуждён житель штата Индиана Марлонн Хикс. Об этом пишет 20 августа газета Chicago Tribune.

По сведениям издания, 31-летний Хикс начал активно готовиться к проведению теракта после расстрела людей в ночном клубе во Флориде в 2016 году. Своё деяние чернокожий мужчина намеревался совершить от имени «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако специальные службы США предотвратили злодеяние.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня 2016 года 29-летний житель Флориды Омар Матин открыл стрельбу по посетителям ночного гей-клуба Pulse в Орландо. В результате перестрелки погибло 50 человек, еще 53 получили серьезные ранения.

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