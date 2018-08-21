У жителей России стали реже диагностировать психические расстройства

Москва, , 08:39 — REGNUM По итогам 2017 года заболеваемость психическими расстройствами у жителей России снизилась за год на 6% — 417 случаев на 100 тыс. населения, сообщают 21 августа «Известия» со ссылкой на данные министерства здравоохранения.

Так, чаще всего новые случаи фиксировали в Алтайском крае, на Чукотке и в Ненецком автономном округе. Реже всего — в Ингушетии, Чечне и Северной Осетии.

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Отмечается, что северные регионы отличаются тяжелым климатом, поэтому там отмечено больше всего случаев психических расстройств. Кроме того, в этих регионах также наблюдается высокое потребление алкоголя, вклад которого в развитие психических отклонений у человека крайне высок.

Как сообщало ИА REGNUM, исследования ученых показали, что в России могут страдать той или иной психопатологией от 20 до 25% населения, то есть каждый четвертый-пятый житель страны. Такие данные привел доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Андрей Шмилович.

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