Ученых ТОГУ побудили обсудить понятие «свобода» и либеральные ценности

Хабаровск, , 08:23 — REGNUM Круглый стол на тему «Понятие «свобода» в дискурсе российских регионов» прошел в стенах Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) с участием преподавателей и учёных Дальнего Востока, Москвы, Иркутска и Германии, сообщает 21 августа пресс-служба вуза.

Отмечается, что инициатором дискуссии выступил Фонд Фридриха Наумана, ранее организовавший опрос граждан России с целью побудить их к дискуссии о свободе и либеральных ценностях. Таким образом, исследование послужило отправной точкой и для поиска ответов на проблемные вопросы в научной среде.

Выступивший на круглом столе кандидат педагогических наук, профессор Виктор Чернышев обобщил представления о свободе в среде жителей дальневосточных регионов. По его мнению, для них характерен «фронтирный» менталитет.

«Проживание на приграничной территории влияет на отношение людей к родному региону, целеполагание граждан. Многие жители Дальнего Востока «не укоренены», находятся в постоянном поиске возможностей реализации собственного потенциала в других регионах», — сказал профессор.

В свою очередь профессор Леонид Бляхер пояснил, что «понимание свободы и либеральных ценностей исходит не только из общего дискурса, но и из впечатлений, личных мнений разных людей».

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