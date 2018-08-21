Жители Москвы высадят в День города 540 тыс. цветов

Москва, , 08:29 — REGNUM Цветники из бегоний, георгинов, хризантем и других растений украсят Москву в рамках конкурса любителей ландшафтного мастерства. Москвичи высадят 540 тыс. цветов в День города, 9 сентября, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Опытные ландшафтные дизайнеры будут помогать участникам конкурса. Цветники будут разбиты во всех районах Москвы на 1500 площадках. На каждой из площадок появится по 10−15 клумб размером 1,2×1,4 м.

«К примеру, можно будет создать клумбы из георгинов, шалфея, котовника и овсяницы или использовать что-то другое из предложенного перечня», — пояснили в мэрии.

Создатели самых красивых клумб получат цифровые планшеты и наборы садового инвентаря. Оценивать работы будут другие участники конкурса. Зарегистрироваться для участия можно на сайте «Московские сезоны» в разделе «Цветочный джем — 2018».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году День города в Москве отметят 8 и 9 сентября. К празднованию Дня города приурочен VII московский кинофестиваль российского кино «Будем жить», который пройдет с 24 августа по 3 сентября.

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