Вторник, 21 Августа 2018 года
08:30:43 МСК

В Перми высокопоставленный силовик обжалует пребывание в СИЗО

Общество

Задержанного заместителя руководителя следственного отдела СКР по Пермскому району подозревают в обещании или предложении посредничества во взяточничестве

Пермь, 21 августа 2018, 07:55 — REGNUM  В Прикамье заместитель руководителя Пермского межрайонного следственного отдела СКР обжалует постановление суда первой инстанции о мере пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас силовик находится в СИЗО, сообщают СМИ.

По данным издания «Коммерсантъ», сотрудника из руководящего состава следственных органов подозревают в обещании или предложении посредничества во взяточничестве. Ранее информресурсы сообщали, что он подозревается в вымогательстве крупной взятки.

Силовик был задержан 17 августа. Заместитель руководителя Пермского межрайонного следственного отдела СКР не признаёт вину и отрицает действия, в которых его подозревают. Между тем, Ленинский суд Перми встал на сторону следственных органов и удовлетворил их требование о мере пресечения — заключении под стражу на два месяца.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перми взят под стражу высокопоставленный силовик

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить