В Перми высокопоставленный силовик обжалует пребывание в СИЗО

Пермь, , 07:55 — REGNUM В Прикамье заместитель руководителя Пермского межрайонного следственного отдела СКР обжалует постановление суда первой инстанции о мере пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас силовик находится в СИЗО, сообщают СМИ.

По данным издания «Коммерсантъ», сотрудника из руководящего состава следственных органов подозревают в обещании или предложении посредничества во взяточничестве. Ранее информресурсы сообщали, что он подозревается в вымогательстве крупной взятки.

Силовик был задержан 17 августа. Заместитель руководителя Пермского межрайонного следственного отдела СКР не признаёт вину и отрицает действия, в которых его подозревают. Между тем, Ленинский суд Перми встал на сторону следственных органов и удовлетворил их требование о мере пресечения — заключении под стражу на два месяца.

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