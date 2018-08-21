В Северной Каролине опрокинут памятник солдату Конфедерации

Роли, США, , 07:56 — REGNUM В Университете Северной Каролины осквернён и повален памятник солдату Конфедерации времен Гражданской войны в США, установленный в 1913 году. Об этом сообщает телеканал WRAL.

Инцидент произошел на территории студенческого городка вечером 20 августа. Около 300 активистов собрались возле монумента «Тихий Сэм», требуя его демонтажа. Через некоторое время они опрокинули памятник, частично разбили его, испачкали грязью и истоптали ногами.

Один человек задержан стражами порядка. Пострадавших нет. В университете заявили, что разбираются в проявлении вандализма.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года власти Шарлотсвилла (штат Виргиния) приняли решение демонтировать памятник генералу Роберту Ли, руководившему армией южных штатов в Гражданской войне 1861−1865 годов. Действия властей привели к столкновениям ультраправых радикалов и их противников. После этих событий в США стали сносить памятники деятелям Конфедерации.

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