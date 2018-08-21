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Дождь с грозой придут в Москву 21 августа — Гидрометцентр РФ

Общество

В Московской области днём 21 августа ожидается до +25 °C

Москва, 21 августа 2018, 07:54 — REGNUM  Синоптики обещают жителям Москвы на вторник, 21 августа, кратковременный дождь и грозу с сильным ветром. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России.

По информации метеослужбы, в столице России днём 21 августа воздух прогреется до +22…+24 °C, атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба. В ночь на 22 августа станет прохладнее — до +9…+11 °C.

«Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, местами сильный. В отдельных районах гроза», — отметили в Гидрометцентре РФ.

В Московской области днём 21 августа ожидается до +25 °C, ночью — до +11 °C. Местами возможен кратковременный дождь, добавили в метеослужбе.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа ГУ МЧС РФ по Московской области предупредило, что во вторник, 21 августа, в регионе ожидается дождь с грозой и сильные порывы ветра.

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