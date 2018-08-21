Грузинский паспорт не лишит Валерия Меладзе гражданства РФ

Тбилиси, , 07:25 — REGNUM Заслуженный артист России Валерий Меладзе намерен получить гражданство Грузии. О соответствующем запросе певца в грузинский минюст сообщает Georgian News Agency.

Отмечается, что 18 и 19 августа певец находился в Батуми. Он выступал на концертах в честь другого известного уроженца Грузии — артиста Вахтанга Кикабидзе. Меладзе родился в Батуми в 1965 году.

В середине августа в Грузии вступили в силу поправки к закону о гражданстве. Они позволяют бывшим гражданам Грузии, утратившим этот статус при вступлении в гражданство другой страны, вновь восстановить его. Процедура не предполагает лишения человека гражданства другой страны. Для получения нового паспорта уроженцы Грузии должны подать заявку в подчиненное минюсту агентство развития государственных сервисов до конца 2020 года.

Певец Валерий Меладзе — младший брат композитора Константина Меладзе. Валерию Меладзе трижды присуждалась Национальная российская премия «Овация», также он многократный обладатель премий «Песня года», «Золотой граммофон» и других музыкальных наград. Известные песни в его исполнении — «Не тревожь мне душу, скрипка», «Самба белого мотылька», «Сэра».

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