На востоке Китая 12 человек стали жертвами тайфуна «Румбия»

Хэфэй, Китай, , 07:20 — REGNUM В общей сложности 12 человек стали жертвами тайфуна «Румбия» в провинции Аньхой, ставшего уже 18-м за год в Поднебесной, сообщает 20 августа агентство Синьхуа.

Более 1,9 млн человек пострадали из-за непогоды на состояние 11:00 по местному времени 20 августа. Около 30 тыс. жителей были эвакуированы, 13 человек получили ранения, еще один числится пропавшим без вести.

Прямой экономический ущерб достиг 1,8 млн юаней ($262 млн), включая 1,2 млрд юаней сельскохозяйственных потерь: более 268 тыс. га пшеницы было уничтожено или повреждено. Местные власти подготовили 270 палаток и 7 тыс. одеял для пострадавших жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, более 5 млн жителей центральной части Китая пострадали из-за тайфуна «Румбия». Прямой экономический ущерб в провинции Хэнань превысил 1,4 млрд юаней ($204 млн).

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