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В Ирландии начинается IX Всемирная встреча католических семей

Общество

На мероприятие прибудет Папа Римский Франциск

Дублин, 21 августа 2018, 07:22 — REGNUM  21 августа в Ирландии начинается IX Всемирная встреча католических семей, передает немецкий телеканал N-TV. Заявки на участие подали 37 тыс. паломников.

На шестидневное мероприятие в конце недели прибудет Папа Римский Франциск. Последний раз глава католической церкви посещал Ирландию почти 40 лет назад. Главной темой встречи будет апостольское увещание Папы Франциска «Amoris laetitia».

Ирландия является одной из тех стран, где существует проблема насилия в церквях по отношению к женщинам и детям со стороны священников и монахинь. Некоторые церковные учреждения используют женщин и их незаконнорожденных детей как рабскую силу.

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