На Урале охранники ЧОП угрожали школьнику-активисту убийством

Среднеуральск, Свердловская область, , 07:15 — REGNUM В Свердловской области охранники одного из частных охранных предприятий незаконно удерживали школьника и угрожали ему убийством. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении СКР.

С заявлением в полицию обратились родственники 16-летнего подростка. Выяснилось, что на территории Среднеуральской птицефабрики он распространял среди сотрудников листовки с призывом обратить внимание на то, что до сих пор не построены новые очистные сооружения. Там его и задержали чоповцы. При этом охранники, по словам самого подростка, угрожали ему убийством.

Сейчас по изложенным школьником фактам следователи возбудили уголовное дело. Идёт следствие. Кроме того, правоохранительные органы намерены изучить и информацию о якобы имеющем место нарушении сотрудниками птицефабрики экологического законодательства. Такая информация ранее прошла в некоторых местных СМИ.