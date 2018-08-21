Более 5 млн жителей центрального Китая пострадали от тайфуна «Румбия»

Чжэнчжоу, Китай, , 07:10 — REGNUM Почти 5 млн человек в провинции Хэнань центрального Китая пострадали из-за тайфуна «Румбия», сообщает 20 августа агентство Синьхуа.

Тайфун принес ливни в регион, которые нанесли прямой экономический ущерб в размере 1,4 млрд юаней ($204 млн) всего за три прошедшие дня. В общей сложности 862 тыс. га пшеницы были повреждены, 550 домов были смыты или необратимо повреждены. Кроме того, дожди привели к наводнениям и паводкам.

Напомним, что после того, как непогода обрушилась на шанхайский район Пудун 18 августа, ливни переместились в провинции Аньхой и Цзянсу, где также наблюдаются серьезные разрушения. В настоящий момент 18-й по счету тайфун «Румбия» подобрался к северо-востоку Китая.

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