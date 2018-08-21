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Тайфун «Румбия» затапливает дома и губит урожай на северо-востоке Китая

Общество

Город Далянь же пострадал чуть ли не сильнее других: по данным 20 метеорологических станций, количество осадков в городе оценивалось от 100 до 250 мм

Далянь, Китай, 21 августа 2018, 06:13 — REGNUM  Тайфун «Румбия», принесший сильные ливни в прибрежные районы провинций Шаньдун и Ляонин вынудил 140 тыс. жителей покинуть свои жилища и укрыться в безопасных местах, повредил урожай пшеницы и порушил здания, сообщает 20 августа агентство Синьхуа.

Средний уровень осадков в провинции Шаньдун на востоке Китая достиг 132,4 мм на утро 20 августа. В городах Дунин, Тайань и Хэцзэ — и вовсе превысил 200 мм. В общей сложности 102,8 тыс. человек в провинции Шаньдун были эвакуированы, 261,4 тыс. га пшеницы были повреждены, сообщили в местном департаменте по гражданским вопросам. Прямой экономический ущерб достиг 3,96 млрд юаней ($578 млн).

В провинции Ляонин непогода, вызванная тайфуном «Румбия», вынудила эвакуироваться 37,874 жителей. Город Далянь же пострадал чуть ли не сильнее других: по данным 20 метеорологических станций, количество осадков в городе оценивалось от 100 до 250 мм. Ливни продлятся здесь вплоть до утра 21 августа, а затем постепенно покинут провинцию.

Напомним, что тайфун «Румбия» обрушился на северо-восток Китая 20 августа. Перед этим из-за разгула стихии, на востоке страны погибли уже девять человек, еще 18 получили ранения.

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