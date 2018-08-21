Китайские полицейские спасли тысячи охраняемых птиц от продажи в рестораны

Чэнду, Китай, , 05:57 — REGNUM Четыре человека задержаны полицией в провинции Сычуань на юго-западе Китая по обвинению в краже тысяч птиц, сообщает 20 августа агентство Синьхуа.

В октябре 2017 года выяснилось, что подозреваемые поймали более 5 тыс. птиц, включая птиц тех видов, что находятся под защитой государства в районе Яньцзян города Цзыян провинции Сычуань, сообщили в местном лесничестве. Они привлекали птиц проигрыванием записи пения их сородичей.

Порядка 2 тыс. птиц были проданы злоумышленниками в рестораны города Гуанчжоу на юге Китая. Двоих подозреваемых схватили еще в октябре 2017 года, еще двое добровольно сдались властям в июле 2018 года.

Напомним, что власти Китая ведут активную борьбу с нелегальной торговлей дикими животными. Так, в рамках шестимесячной кампанией, стартовавшей июне 2018 года, только в провинции Аньхой на востоке Китая полицией было изъято 53 486 диких животных.

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