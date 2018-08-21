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Инспекторы ГИБДД столицы проследят за баранами в автомобилях

Общество

«Правоохранители вовремя среагируют»

Москва, 21 августа 2018, 04:04 — REGNUM  Инспекторы ГИБДД Москвы будут проверять автомобили на наличие в них живых баранов во время празднования Курбан-байрама, заявил запредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов агентству «Москва».

Он подчеркнул, что подобные меры необходимы, чтобы предотвратить случаи забоя животных в городской черте и на территории дворов. В случае обнаружения животного в автомобиле, инспекторы напомнят водителям об этом запрете.

«Я считаю, что верующие не будут так поступать, как поступали люди пять-семь лет назад, когда привезли фуру с животными в Отрадное и начали забивать их напротив жилых домов. А на тех, кто захочет спровоцировать, думаю, правоохранители вовремя среагируют», — заявил Аббясов.

Он также подчеркнул, что среди верующих была проведена масштабная просветительская работа, чтобы они не забывали об этом запрете.

Напомним, день окончания хаджа (паломничества в Мекку) Курбан-байрам в этом году отмечается мусульманами 21 августа. В Москве в связи с праздником вход на станцию метро «Проспект Мира» временно будет закрыт.

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Курбан-байрам
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