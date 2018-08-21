На время Курбан-байрама в Москве закроют вход на одну из станций

Москва, 21 августа 2018, 02:26 — REGNUM Вход на станцию «Проспект Мира» Кольцевой ветки закроют для пассажиров на время празднования Курбан-байрама, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.
Уточняется, что это необходимо из-за ожидания большого числа пассажиров в связи с широко отмечаемым мусульманским праздником.
Напомним, в этом году Курбан-байрам празднуют 21 августа. Это день завершения паломничества в Мекку (Саудовская Аравия).
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