На время Курбан-байрама в Москве закроют вход на одну из станций

Москва, , 02:26 — REGNUM Вход на станцию «Проспект Мира» Кольцевой ветки закроют для пассажиров на время празднования Курбан-байрама, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Уточняется, что это необходимо из-за ожидания большого числа пассажиров в связи с широко отмечаемым мусульманским праздником.

Напомним, в этом году Курбан-байрам празднуют 21 августа. Это день завершения паломничества в Мекку (Саудовская Аравия).

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