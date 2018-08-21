Вторник, 21 Августа 2018 года
03:44:39 МСК

На время Курбан-байрама в Москве закроют вход на одну из станций

Общество

Ожидается большое число пассажиров

Москва, 21 августа 2018, 02:26 — REGNUM  Вход на станцию «Проспект Мира» Кольцевой ветки закроют для пассажиров на время празднования Курбан-байрама, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Уточняется, что это необходимо из-за ожидания большого числа пассажиров в связи с широко отмечаемым мусульманским праздником.

Напомним, в этом году Курбан-байрам празднуют 21 августа. Это день завершения паломничества в Мекку (Саудовская Аравия).

Читайте ранее в этом сюжете: Российские мусульмане готовятся к Курбан-байраму

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ислам
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить