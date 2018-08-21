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Собственник Forbes оптимизировал три издания – СМИ

Общество

Речь идет о трех изданиях

Москва, 21 августа 2018, 02:04 — REGNUM  Журналистов трех изданий медиагруппы ACMG попросили написать заявления об уходе, передает РБК.

Речь идет о журнале Geo, «GEOлёнок» (его детское приложение) и «Gala Биография» (издания о жизни знаменитостей). Информация поступила от трех источников в ACMG.

Инициатором выступил владелец Forbes Александр Федотов. При этом официальных уведомлений от него журналисты не получали.

По данным Дмитрия Озмана, директора по связям с общественностью ACMG, проекты не закроют, но журналы будут выходить реже. По его словам, они были нерентабельны.

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