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Российские мусульмане готовятся к Курбан-байраму

Общество

Праздник окончания хаджа

Москва, 21 августа 2018, 01:30 — REGNUM  Праздник окончания хаджа (паломничество в Мекку, Саудовская Аравия) — Курбан-байрам отметят мусульмане 21 августа.

Праздник ежегодно отмечается в 10-й день месяца Зуль-хиджа — через 70 дней после праздника Ураза-байрам. Посвящен Курбан-байрам жертвоприношению исламского пророка Ибрахима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Мекке к хаджу приступили более двух миллионов паломников. Эр-Риядом выданы визы для более чем 1,7 млн иностранных паломников, 22, 5 тыс. из которых — жители России.

Читайте ранее в этом сюжете: Миллионы паломников со всего мира начали хадж в Саудовскую Аравию

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