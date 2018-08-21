Львовяне в недоумении: в парке установили статую «зигующего» Исуса

Львов, Украина, , 00:18 — REGNUM Архитектурный комплекс «Крестный путь», расположенный в львовском парке «Высокий замок» пополнился неоднозначной скульптурой Христа. Фотографии скульптуры выложил львовский историк Василий Расевич 20 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Рука статуи находится в положении, напоминающем нацистское приветствие.

«Сколько можно? Там уже наставили этих уродств (прошу принять во внимание, что я не христианские символы имею в виду, а рагулизм заказчиков, скульпторов и исполнителей)…Уважаемые верующие, в конце концов, остановитесь. Это грех так издеваться над своим Богом», — негодует историк.

Напомним, скульптуры композиции «Крестный путь» несколько раз подвергались нападениям вандалов. Последний подобный случай произошел в конце 2017 года.