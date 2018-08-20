Понедельник, 20 Августа 2018 года
23:13:51 МСК

Певец Валерий Меладзе подал заявку на гражданство Грузии

Общество

При этом артист намерен сохранить гражданство Российской Федерации, передают СМИ

Тбилиси, 20 августа 2018, 22:44 — REGNUM  Популярный российский певец Валерий Меладзе, являющийся уроженцем Батуми, обратился в министерство юстиции Грузии с просьбой о предоставлении ему гражданства страны, передаёт Georgian News Agency.

По сообщению агентства, артист 18 и 19 августа выступал в Батуми с концертами, посвящёнными 80-летию певца и актёра Вахтанга Кикабидзе.

По информации ТАСС, Валерий Меладзе рассчитывает получить гражданство Грузии с сохранением гражданства Российской Федерации.

Напомним, на минувшей неделе в Грузии вступили в силу поправки к закону «О гражданстве», которые позволяют уроженцам страны подавать заявку на восстановление грузинского гражданства, утраченного в результате получения гражданства другой страны.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Шоу-бизнес
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить