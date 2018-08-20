Вдова Бориса Ельцина ответила Руцкому и Хасбулатову

Екатеринбург, , 22:38 — REGNUM Супруга первого президента России Наина Ельцина прокомментировала заявления Александра Руцкого и Руслана Хасбулатова о том, что Борис Ельцин в дни августовского путча в 1991 году собирался сбежать в американское посольство в Москве. Заявление Ельциной было опубликовано сегодня, 20 августа, на сайте «Ельцин-центра».

Ельцина заявила, что если бы не просьбы журналистов, она бы не стала читать «бред» Руцкого и Хасбулатова. Она считает, что ни Руцкому, ни Хасбулатову «давно нет веры», поскольку на их совести якобы много предательства и лжи.

По словам Ельциной, в дни путча, когда члены ГКЧП отстранили от власти президента СССР Михаила Горбачева и ввели в Москву войска, она находилась с внуками на квартире одного из сотрудников службы безопасности. Однако Ельцина не выдержала и поехала на свою квартиру к дочерям.

Также Ельцина признала, что сотрудники службы безопасности действительно разрабатывали план вывоза Ельцина в посольство США в Москве в том случае, если войска по приказу ГКЧП начнут штурм Белого дома.

«Но он категорически отказался. А иначе и быть не могло. Муж был очень смелым человеком, и в тяжелых ситуациях всегда принимал удар на себя. Так было и в политике, и в жизни», — утверждает Ельцина.

Кроме того, она отметила, что Ельцин уже не может ответить Руцкому и Хасбулатову, но если бы он был жив, то они вряд ли бы выступили со своими заявлениями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Руцкой утверждает, что в дни августовского путча Ельцин ушел в запой и хотел сбежать в американское посольство.

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