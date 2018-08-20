На Украине предложили арестовать Януковича атакой спецназа на Россию

Киев, , 22:11 — REGNUM Бывшего президента Украины Виктора Януковича надо выкрасть с территории России при помощи атаки спецназа, заявил 20 августа прокурор по делу Януковича Руслан Кравченков в интервью «Общественному ТВ».

По его мнению, Украина должна прибегнуть к такому экзотическому сценарию в случае обвинительного приговора суда. Если экс-президент Украины будет признан виновным в государственной измене — специально обученная группа диверсантов должна проникнуть на территорию России и выкрасть злоумышленника, заявил Кравченков.

Кроме того, обвинитель напомнил телезрителям, что бывшему украинскому президенту грозит до 15 лет лишения свободы, а в случае его жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) тот «не будет иметь права отменить наш приговор, он может лишь указать на нарушение прав».

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по февраль 2014 года, когда в результате произошедшего госпереворота бежал из страны на территорию России, опасаясь за свою жизнь.

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