Курбан-байрам: перевозчикам Челябинска пригрозили за срывы рейсов

Челябинск, , 21:42 — REGNUM В Челябинске чиновники обещают проконтролировать работу общественного транспорта во время Курбан-байрама. Об этом журналистам сообщили в городском управлении транспорта.

Перевозчикам уже направлены предупреждения о недопустимости срыва работы на маршрутах. Провинившимся обещают серьёзный разговор. Во время мусульманского праздника чиновники собираются проконтролировать, как работают перевозчики.

Отметим, в 2018 году Курбан-байрам будут отмечать 21−24 августа. При этом зачастую в подобные праздники на маршрутах общественного транспорта работать некому. Водители и кондуктора, многие из которых исповедуют ислам, бросают работу и отправляются в мечеть. В результате горожане и гости города не могут вовремя добраться на работу, а таксисты задирают цены.

Подобная проблема отмечается не только в Челябинске, но и во многих других городах.