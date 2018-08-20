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Курбан-байрам: перевозчикам Челябинска пригрозили за срывы рейсов

Общество

Не вышедшим на маршруты обещают серьёзный разговор

Челябинск, 20 августа 2018, 21:42 — REGNUM  В Челябинске чиновники обещают проконтролировать работу общественного транспорта во время Курбан-байрама. Об этом журналистам сообщили в городском управлении транспорта.

Перевозчикам уже направлены предупреждения о недопустимости срыва работы на маршрутах. Провинившимся обещают серьёзный разговор. Во время мусульманского праздника чиновники собираются проконтролировать, как работают перевозчики.

Отметим, в 2018 году Курбан-байрам будут отмечать 21−24 августа. При этом зачастую в подобные праздники на маршрутах общественного транспорта работать некому. Водители и кондуктора, многие из которых исповедуют ислам, бросают работу и отправляются в мечеть. В результате горожане и гости города не могут вовремя добраться на работу, а таксисты задирают цены.

Подобная проблема отмечается не только в Челябинске, но и во многих других городах.

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Курбан-байрам
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