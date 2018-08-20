Магазины и рестораны в Узбекистане смогут работать ночью за отдельную плату

Ташкент, , 21:04 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил хокимияту (администрации) Ташкента разработать порядок выдачи разрешения на работу организаций общественного питания и магазинов после 23:00, сообщает 20 августа издание Kun.uz.

Планируется, что разрешение на работу в ночное время будет выдаваться за отдельную ежемесячную плату. Документ поручено разработать до 15 октября 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в Ташкенте до 23:00 ограничили работу всех ночных клубов из-за убийства в одном из клубов столицы чемпиона Узбекистана по ММА Джамшида Кенжаева.

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