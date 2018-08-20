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Работу станции метро «Проспект Мира» в Москве ограничат в Курбан-байрам

Общество

Станция будет работать только на выход

Москва, 20 августа 2018, 20:45 — REGNUM  Станция «Проспект Мира» Кольцевой линии Московского метрополитена утром 21 августа будет закрыта для входа пассажиров в связи с проведением мусульманского праздника Курбан-байрам, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

«В связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока во время праздничных мероприятий 21 августа станция «Проспект Мира» в этот день будет работать с 5:30 только на выход», — говорится в сообщении.

Уточняется, что все четыре эскалатора на станции будут включены на подъём для выхода в город. «По окончании массового завоза пассажиров станция возобновит работу в обычном режиме», — отметили в пресс-службе.

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Ислам
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