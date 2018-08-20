Названа дата похорон художника Виталия Воловича

Екатеринбург, , 20:15 — REGNUM Народный художник России Виталий Волович будет похоронен 22 августа в Екатеринбурге. Об этом говорится в официальном сообщении свердловского отделения Союза художников страны.

Простятся с ним в тот же день с 11:00 до 12:00. Церемония пройдёт в Доме прощания «Вознесение».

Напомним, Волович умер утром 20 августа на 91-м году жизни. Причиной стала длительная тяжёлая болезнь.

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