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Названа дата похорон художника Виталия Воловича

Общество

Прощание с ним состоится 22 августа

Екатеринбург, 20 августа 2018, 20:15 — REGNUM  Народный художник России Виталий Волович будет похоронен 22 августа в Екатеринбурге. Об этом говорится в официальном сообщении свердловского отделения Союза художников страны.

Простятся с ним в тот же день с 11:00 до 12:00. Церемония пройдёт в Доме прощания «Вознесение».

Напомним, Волович умер утром 20 августа на 91-м году жизни. Причиной стала длительная тяжёлая болезнь.

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