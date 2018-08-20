Участникам серии нападений на полицейских в Чечне было от 11 до 17 лет

Грозный, , 19:47 — REGNUM В Чечне установлены личности всех участников нападений на полицейских, совершенных 20 августа. Старшему из них, как оказалось, не исполнилось и 17 лет, а младшему было всего 11. Об этом рассказал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Сравнив сегодняшнюю атаку бандитов с привлечением фашистами в свои ряды молодежи в конце Великой Отечественной войны, Умаров отметил, что эти технологии хорошо усвоены «аналитиками, кукловодами» из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Понимая, что ребята постарше уже на эту туфту не клюют, они упростили эти программы с расчетом на неокрепшее сознание именно детей 11, 12, 15 лет», — цитирует министра РБК.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 августа, в Чечне были совершены четыре нападения на сотрудников правоохранительных органов. Во время них были ранены несколько полицейских. Четверо нападавших были ликвидированы, один с ранениями доставлен в больницу. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за совершение этих попыток терактов.

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Глава Чечни, комментируя произошедшие нападения бандитов, отметил, что молодым людям «заморочили мозги» в социальных сетях члены ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тем не менее, по словам Рамзана Кадырова, в республике у боевиков нет никакой поддержки, а попытка совершить резонансные преступления в Чечне накануне праздника Курбан-байрам была пресечена сотрудниками полиции.