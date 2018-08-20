В августе резко увеличились поставки угля в Восточно-Казахстанскую область

Усть-Каменогорск, Казахстан, , 19:42 — REGNUM За первые 20 дней августа поставки угля в Восточно-Казахстанскую область увеличились на 33% по сравнению с 2017 годом, сообщает 20 августа издание Bnews со ссылкой на региональное отделение грузовых перевозок.

В ведомстве уточнили, что ежедневно в регион поставляется свыше 3,5 тыс. тонн угля. С начала августа для населения поступило более 47 тыс. тонн угля. Жители Усть-Каменогорска покупают уголь за 8800 тенге (1636 рублей) за тонну.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа средняя стоимость угля для жителей Казахстана составляла от 11 до 16 тыс. тенге (от 2045 до 2974 рублей). Ранее местные СМИ подняли проблему завышенной стоимости угля в Восточно-Казахстанской области.

Уголь в Восточно-Казахстанской области используется в том числе для отопления жилых помещений.

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