Итальянские министры не договорились о корабле с мигрантами

Катания, Италия, , 19:11 — REGNUM Министры правительства Италии пока не договорились о том, как должны развиваться события с кораблем Diciotti, принадлежащем службе береговой охраны, на котором находятся 177 нелегальных мигрантов, передает Il Giornale в понедельник, 20 августа.

Министр инфраструктуры и транспорта Данило Тонинелли заявил, что корабль может войти в порт Катании. Другое мнение — у министра внутренних дел Маттео Сальвини. По его словам, разрешение на вход в порт будет дано только после того, как будет принято официальное решение о том, куда и когда эти мигранты уедут из Италии.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези направил в Еврокомиссию официальную ноту с требованием вмешаться в ситуацию с Diciotti. Корабль взял на борт 177 нелегальных мигрантов, но лишь для того, чтобы дать им пристанище до момента принятия решения о том, кто из этих мигрантов в какую страну направится. Ранее в пяти европейских странах говорили о готовности принять их.

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Еврокомиссия должна вмешаться в этот вопрос, решение о мигрантах должно быть принято на общеевропейском уровне в соответствие с принципом распределения ответственности, отметил Моаверо Миланези. А Сальвини заявил, что либо Евросоюз перейдет к реальной помощи Италии в вопросе о нелегальной миграции, либо Италия будет конвоировать корабли с нелегальными мигрантами обратно в Ливию.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Власти страны полагают, что помогать мигрантам нужно «у них дома», а не в Европе. Если другие страны Евросоюза действительно считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей, а не на итальянской территории, считают в правительстве.