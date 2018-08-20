В Казахстане начали объединять психологические и неврологические диспансеры

Астана, , 19:04 — REGNUM С 1 августа психологические и неврологические диспансеры в Казахстане объединили в шести регионах, сообщает 20 августа издание Zakon. kz со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

В министерстве пояснили, что объединение позволит сформировать эффективную и доступную службу охраны психического здоровья. Для достижения цели планируется создать пациентоориентированную модель оказания медико-социальной помощи в области психиатрического здоровья.

Напомним, с 1 августа 2018 года в Казахстане объединили психологические и неврологические диспансеры. Новые медицинские учреждения называются «Центр психического здоровья».

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