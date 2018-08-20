Севастополю не хватило прививок от лептоспироза и сибирской язвы

Севастополь, , 18:31 — REGNUM В 2018 году в Севастополе планировалось иммунизировать от ветряной оспы 211 человек, но из-за отсутствия вакцины у производителя сделали только 25 прививок. Об этом 20 августа сообщил директор департамента здравоохранения Антон Бахлыков во время аппаратного совещания в правительстве города.

«Поздняя закупка препарата, вакцина ожидается в сентябре. От лептоспироза нужно привить 77 человек. От сибирской язвы в этом году горздрав планировал привить 14 человек, но вакцину получили только двое», — отметил специалист.

Он также отметил, что в городе в 2018 году не сделано ни одной прививки против пневмококковой инфекции, поскольку на неё не предусмотрели средств. Но в настоящее время деньги на вакцинацию 10,6 тыс. человек нашли.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе готовятся к открытию несколько сельских медамбулаторий. Стоимость строительства амбулатории в селе Осипенко составила 9,8 млн рублей, в селе Солнечное — 9,7 млн рублей, в Орлином — 6,9 млн рублей.