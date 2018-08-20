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Volkswagen отзывает 700 тысяч автомобилей по всему миру

Общество

Причиной отзыва названы проблемы со светодиодной подсветкой, которые могут привести к замыканию

Volkswagen отзывает 700 тысяч автомобилей по всему миру
Volkswagen

Берлин, 20 августа 2018, 18:30 — REGNUM  Немецкий автоконцерн Volkswagen объявил об отзыве около 700 тысяч автомобилей по всему миру из-за проблем со светодиодной подсветкой крыши, сообщает журнал Kfz-Betrieb.

Как уточняется, отзыву подлежат модели Tiguan и Touran, оборудованные панорамной крышей. Заявлено, что попадание влаги в светодиодные модули на этих авто может вызвать короткое замыкание в проводке, что в крайнем случае может привести к возгоранию.

Имели ли место у владельцев данных моделей Volkswagen инциденты, связанные с этим дефектом, не сообщается.

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